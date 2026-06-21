Ok del Prado al prestito de ‘la Pietà’ di Antonello da Messina alla Sicilia

"Una stagione di rinascimento"

PALERMO- Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, e il sottosegretario al ministero della Cultura, Giampiero Cannella, hanno incontrato a Madrid il direttore del museo del Prado di Madrid Miguel Falomir Faus.

Al centro del colloquio che ha visto la partecipazione di Elena Fontanella, direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Madrid, il progetto di ottenere la disponibilità al trasferimento dal Prado di un capolavoro di Antonello da Messina: il “Cristo in pietà e un angelo” noto come anche come “la Pietà di Antonello”.

Il direttore del Prado – riferisce l’agenzia Ansa – ha accolto con grande favore la proposta del prestito della Pietà che si innesta nel percorso condiviso con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che proprio ieri ha dato la disponibilità, su invito del vice presidente Mulè, di consentire l’arrivo a Palermo dell’Ecce homo di Antonello di Messina attualmente esposto al museo dell’Aquila dopo essere stato acquistato all’asta dallo Stato italiano.

“Si tratta di una straordinaria notizia per la Sicilia”, dicono in una dichiarazione congiunta Giorgio Mulè (nella foto) e Giampiero Cannella, “che si sposa con la celebrazione dei 600 anni dalla nascita di Antonello. Grazie alla sensibilità del ministro Giuli arriverà presto a palazzo Abatellis al cospetto dell’Annunciata di Antonello l’Ecce homo. Oggi con la disponibilità del Prado del prestito della Pietà si aggiunge un tassello nella direzione della realizzazione di un sogno culturale e di sviluppo della Sicilia. Tutto questo è parte di una stagione di rinascimento dell’isola che trova nella cultura un punto centrale”.