I dati delle autorità sanitarie

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi.

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Ebola, epidemia in Congo

Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie congolesi, dalla fine di aprile 1.405 persone sono morte a causa del virus.

Il numero dei contagi confermati in laboratorio è salito a 3.200. Lo riferisce l’agenzia tedesca Dpa.

Secondo i dati delle autorità, il tasso di mortalità si attesta attualmente al 43,9 per cento: ciò significa che quasi la metà di tutti i contagi accertati ha avuto esito fatale. Gli esperti ipotizzano che vi sia un elevato numero di casi non registrati, ovvero di infezioni che finora non sono state individuate o segnalate.