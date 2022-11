Oltre 1.500 presenze per #Risparmialacqua ad Enna

Per un utilizzo consapevole

ENNA – Ha riscosso un grandissimo successo con oltre 1.500 presenze tra studenti e cittadini la tappa in piazza Europa, a Enna, del “road show” della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione #Risparmialacqua, voluta dalla Regione Siciliana sull’uso consapevole delle risorse idriche. Ieri e oggi, dalla mattina presto fino al pomeriggio, ha sostato un ‘truck’ all’interno del quale i giovani delle scuole hanno potuto fruire di tecnologia VR e schermi touch per ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare giochi a tema. La campagna è partita da Palermo lo scorso 13 ottobre, passando finora per Catania, Messina, Ragusa ed Enna: nelle principali piazze delle città siciliane sono state coinvolte migliaia di studenti e cittadini.

“Siamo molto entusiasti per questo grande successo che ha riscosso la nostra campagna ad Enna con un’affluenza di studenti e cittadini davvero straordinaria. In due giorni abbiamo registrato il tutto esaurito oltre ogni aspettativa, anticipando anche l’apertura al mattino per cercare di soddisfare la grande richiesta di partecipazione da parte delle delle scolaresche e dei giovani che sono sempre più sensibili e ricettivi a questo modello di campagne legate all’educazione civica e ambientale a tutela di un bene prezioso come l’acqua – dice Sabrina Gaeta, referente della organizzazione degli eventi relativi al progetto – #Risparmialacqua nasce per promuovere i consumi intelligenti, che contribuiscono al contrasto degli sprechi, e per sensibilizzare gli studenti, cittadini di domani, affinché possano guardare avanti in tema di politiche idriche ed ambientali. Vogliamo portare avanti l’educazione al risparmio dell’acqua che come è noto è un bene non infinito”.

“Se mancherà l’Acqua sarà anche colpa nostra. Non sprechiamola”: è lo slogan partito da alcune settimane per la massiccia campagna del progetto #Risparmialacqua, lanciato dal dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana e co-finanziato dall’Unione Europea con fondi Po Fesr 2014/2020, in linea con le strategie europee e nazionali 2014-2020 della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ha l’obiettivo di diffondere un consumo responsabile dell’acqua, creando processi atti a migliorare la consultazione, la partecipazione consapevole dei cittadini-utenti e il dialogo con il pubblico, in modo da ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini. Ma si punta anche a favorire un forte processo di mutamento degli stili di vita e dei modelli attuali di consumo e comportamento, individuati come causa primaria dei danni arrecati all’ambiente.

Dopo la due giorni di Enna, sono previste le tappe del 14-15 novembre in corso Umberto a Caltanissetta, 17-18 novembre in piazza Vittorio Emanuele ad Agrigento, 21-22 novembre in piazza Vittorio Emanuele a Trapani e, infine, 24-25 novembre nel parcheggio Sant’Antonio a Siracusa. Protagoniste saranno sempre le scuole che possono partecipare inviando una mail al dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti: risparmialacqua@gmail.com.