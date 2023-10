“Oltre l’Isola, Sicilia-Malta”: l’incontro a Catania con il ministro Galdes

Il vice-presidente Luca Sammartino accoglierà le delegazioni

2' DI LETTURA

CATANIA – “Oltre l’Isola, Sicilia-Malta”. È il titolo della convention che si terrà il prossimo 3 ottobre, alle ore 17, all’interno della presidenza della Regione Siciliana in via Bernardo 5 a Catania dove il vice-presidente della Regione, On Luca Sammartino, riceverà due delegazioni, una maltese e una siciliana, composte da rappresentanti istituzionali e imprenditori.

L’evento è organizzato da Edizioni G.A. con il patrocinio dell’assessorato dell’Agricoltura della Regione Siciliana, della Camera di Commercio Italo Maltese e della Virtu Ferries. A capeggiare la delegazione maltese sarà il Ministro Roderick Galdes che relazionerà sui rapporti commerciali tra le due Isole. Nel corso della convention, che si terrà presso la “Sala Conferenze” della presidenza della Regione, interverranno anche il Managing Director della Virtu Ferries Henri Saliba e il segretario generale della Camera di Commercio Italo Maltese Enry Di Giacomo.

“Quello del 3 di ottobre – spiega l’editore Giuseppe Angelica – sarà un momento importante di incontro tra realtà istituzionali e imprenditoriali maltesi e siciliane che darà di fatto il là ad un progetto al quale lavoriamo da tempo. Per l’occasione, infatti, verrà presentata la piattaforma siciliamalta.eu che rappresenterà uno strumento concreto in grado di mettere in relazione queste due realtà territoriali che, per affinità e vicinanza geografica, hanno la necessità di collaborare”.

L’evento del 3 ottobre si concluderà al Teatro Bellini di Catania, alle ore 19 con la messa in scena dell’opera lirica inedita “La Lupa” di Giovanni Verga composta e diretta dal Maestro Umberto Terranova accompagnato dalla CPO Catania Philarmonic Orchestra e con la partecipazione straordinaria della nota attrice Loredana Cannata.

I due momenti saranno moderati dal noto giornalista Guido Monastra, direttore responsabile di Live Sicilia. In occasione dell’evento del 3 ottobre, quindi, si rafforza la partnership tra Edizioni G.A., le istituzioni siciliane e maltesi e la Virtu Ferries che già ospita all’interno dei catamarani il periodico Metro Sicilia-Malta edito da Edizioni G.A. e diretto dal giornalista Carmelo Riccotti La Rocca.