Omaggio floreale a Sant’Agata da Asec Trade e Catania Rete Gas

Presenti i componenti dei cda delle due partecipate

CATANIA – Una tradizione che si rinnova anche quest’anno con l’omaggio floreale, rivolto alla Santa Patrona di Catania, simbolo di preghiera e di devozione. Stamattina il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna, il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, i componenti del Cda delle due aziende (il dottor Massimiliano Giacco per “Asec Trade” e l’avvocato Alessandro Campo per “Catania Rete Gas”) e il dirigente di “Asec Trade” l’ingegnere Gaetano Pirrone hanno deposto i due mazzi di fiori bianchi davanti al sacello che custodisce le reliquie i Sant’Agata.

Accanto a loro, il parroco della Basilica Cattedrale di Catania Mons. Barbaro Scionti, Don Alfio Carbonaro e il Capovara Claudio Consoli. “Si tratta di un atto doveroso come cittadini e come devoti- affermano i presidenti La Magna e Todaro- in rappresentanza dell’intero personale delle due società ci tenevamo davvero ad omaggiare la Santa Patrona di Catania. Un piccolo segno e un atto doveroso che esprime il nostro amore per Lei e la nostra appartenenza”.