Omicidio a Napoli, ucciso un 19enne a colpi di pistola

Il delitto nella zona di Mergellina. Indagini in corso della squadra mobile del capoluogo campano

1' DI LETTURA

NAPOLI – Omicidio nella notte a Napoli. Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Maimone, è stato assassinato a colpi di pistola. Il giovane è stato ucciso nella zona di Mergellina poco prima delle 3 del mattino. Il 19enne, ferito gravemente, è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è morto poco dopo il suo arrivo. Sull’omicidio indaga la squadra mobile del capoluogo campano.

Maimone secondo le prime indagini non è ritenuto vicino o contiguo alla criminalità organizzata. Il 19enne dalle prime indagini pare sia stato coinvolto in una lite tra coetanei per futili motivi. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un chioso. La notte dello scorso 12 marzo la zona di Mergellina era stata teatro di un altro fatto di sangue, il ferimento di un giovane ritenuto legato alla camorra, colpito più volte mentre si trovava in auto. Molto gravi le ferite riportate: i killer l’hanno ferito gravemente all’addome e alla zona cervicale.