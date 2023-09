Omicidio di Saman, il padre atterrato in Italia: ora il processo

L'uomo accusato di avere ucciso la figlia 18enne a Novellara è stato consegnato dal Pakistan alle autorità italiane

1' DI LETTURA

ROMA – Decollato da Islamabad, l’aereo con a bordo Shabbar Abbas, il padre di Saman estradato in Italia, è atterrato a Ciampino dove l’uomo, imputato per l’omicidio della figlia, è stato preso in consegna e portato in un carcere emiliano.

L’uomo ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 dell’Aeronautica militare atterrato poco dopo la mezzanotte sulla pista dell’aeroporto di Ciampino.

Per la premier Meloni, l’estradizione è ‘un passo in avanti importante affinché la giustizia faccia il suo corso’. Per il ministro degli Esteri, Tajani: ‘La decisione del Pakistan è anche il frutto anche di un grande lavoro diplomatico’.