Omicidio di Saman, il Pakistan dice sì all’estradizione in Italia del padre

Il caso della 18enne uccisa a Nocellara per aver rifiutato un matrimonio combinato dalla famiglia

1' DI LETTURA

REGGIO EMILIA – Il governo pakistano ha dato l’k per la consegna alle autorità italiane di Shabbar Abbas, il padre della 18enne Saman che è stata uccisa a Novellara per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan. La notizia è stata anticipata dalla Gazzetta di Reggio Emilia ed è stata confermata dal legale dell’uomo che si trova in Pakistan.

L’avviso di estradizione è stato emesso nei confronti dell’imputato. A luglio la corte distrettuale di Islamabad aveva espresso parere favorevole all’estradizione del padre della ragazza morta a 18 anni a Novellara.

Un funzionario del Ministero dell’Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà “portato in Italia con un aereo charter”. Nel tentativo di bloccare l’estradizione, l’avvocato di Abbas ha presentato un ricorso all’Alta corte, l’udienza è fissata per oggi.

Nel processo che si celebra a Reggio Emilia, Shabbar è imputato insieme con la moglie e ad altri due familiari. Mancava il parere del governo che ora è arrivato.