Omicidio in carcere, detenuto siciliano strangolato dal compagno di cella

La vittima aveva 49 anni

Alessandro Salvaggio, 49 anni di Barrafranca (in provincia di Enna), detenuto nel carcere di Viterbo, è morto strangolato dal compagno di cella, un giovane bulgaro di 22 anni. Salvaggio, con precedenti penali per droga, stava scontando due anni per evasione. L’autopsia sul suo corpo sarà effettuata venerdì a Viterbo. Salvaggio era sposato ed aveva due figli.

La lite è avvenuta ieri sera intorno alle 22. Non se ne conoscono le cause. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti mentre il bulgaro stava ancora stringendo le mani attorno al collo della vittima. Nulla c’è sta da fare. La Procura ha aperto un’inchiesta.