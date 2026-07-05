 Palermo, lite finisce nel sangue: 68enne ucciso a coltellate
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Omicidio in via Sampolo, uomo ucciso a coltellate

Omicidio Palermo
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Il gesto al culmine di una lite. L'assassino si barrica in casa
1 min di lettura

PALERMO – Omicidio a Palermo. Un uomo di 53 anni, Francesco Spataro, è stato assassinato a coltellate al culmine di una lite all’interno di un palazzo in via Sampolo.

L’autore del gesto si è barricato in casa e ha aperto il gas, minacciando di fare esplodere l’edificio. Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile e i vigili del fuoco.

Il palazzo è stato evacuato e la strada chiusa al traffico. La vittima viveva al civico 486 di via Sampolo, assieme ad altri due uomini. Uno era fuori al momento del delitto, il terzo è colui che si è barricato in casa.

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