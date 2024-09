Perugia, tre corpi con ferite d’arma da fuoco ritrovati in un casolare

Non si conosce ancora la dinamica del delitto

I corpi di tre persone sono stati ritrovati fuori da una casa in campagna nei pressi di Perugia, nella frazione di Fratticiola Selvatica. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di 69 anni, una donna di 66 e alla loro figlia di 39, uccisi da colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, nelle vicinanze dell’uomo sarebbe stato ritrovato un fucile ma non c’è ancora la conferma che si tratti dell’arma del delitto, né si conosce la dinamica che ha portato ai tre delitti.

L’ipotesi dell’omicidio – suicidio a Perugia

Le prime ipotesi degli investigatori, riferiscono ancora i giornali locali, si sarebbero focalizzate su un caso di omicidio – suicidio in cui uno dei tre componenti del nucleo familiari avrebbe sparato agli altri due.

A dare l’allarme sarebbe stato il fidanzato della donna di 39 anni, preoccupato dal fatto di non riuscire a raggiungerla al telefono. Secondo alcune ricostruzioni, i vicini di casa avrebbero sentito degli spari nella mattina di domenica 8 settembre ma il giardino in cui sono stati ritrovati i corpi non sarebbe visibile dalla strada, cosa che avrebbe ritardato la scoperta del delitto.