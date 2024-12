Oncologia, storie di resilienza nelle foto del progetto “Araba Fenice”

La mostra con gli scatti di GianMauro Governale e Giorgia Vizzini ai Cantieri culturali della Zisa

PALERMO – Il progetto “Araba Fenice: il paziente oncologico dalla malattia alla rinascita” nasce in risposta ad una delle linee progettuali dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia. Da circa 10 anni presso l’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo si è svolta attività di sostegno psicologico, sia individuale che di gruppo, ai pazienti oncologici.

Il cancro non è più da tempo sinonimo di morte, per cui diventa sempre più necessario attenzionare nuovi scenari di vita che prendano in considerazione i risvolti umani, sociali, relazionali che l’esperienza di malattia lascia.

Al paziente è richiesto di trovare nuove modalità per adattarsi ai cambiamenti (fisici, emotivi e socio-relazionali) conseguenti alla malattia e alle terapie, cercando di riappropriarsi di adeguati spazi di vita e ricostruendo nuovi equilibri.

In tal senso, tra i nuovi percorsi di cura diventa centrale parlare di RIABILITAZIONE ONCOLOGICA cioè donare alla persona la possibilità di prendersi cura di se, del proprio corpo e favorire il rapporto con il mondo esterno al fine di promuovere una buona qualità di vita.

Tale progetto, i cui responsabili sono il Dott. Borsellino (Primario dell’Unità Operativa di Oncologia) e la Dott.ssa Cuttaia (Responsabile del Servizio di Psicologia), prevede un programma di intervento finalizzato a garantire il recupero dell’autonomia fisica, della sfera relazionale e professionale, la cura del proprio aspetto ed il raggiungimento del benessere psicologico.

Per fare ciò si è offerto al paziente: la Consulenza Psicologica (Dott.ssa Cuttaia I., Dott.ssa Tudisco I., Dott. D’Aubert A.), la Consulenza Dietistica (Dott.ssa Spina M., Dott.ssa Spatola M.), la Consulenza Fisioterapica (Dott.ssa Chiribella V.), la Consulenza Estetica (Ciacia Parrucchieri, Centro L’essenza del Benessere) e l’Assistenza Sociale (Dott.ssa Bellomonte S.).

Grazie a tale progetto, i pazienti sono stati presi in carico tramite gli Ambulatori di Oncologia, i Day Service e Day Hospital attraverso un’ottica multidisciplinare e trasversale.

La Mostra Fotografica – Storie di Resilienza, la cui inaugurazione sarà il 16 dicembre presso le Nuove Officine Zisa (NOZ) dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, segna la conclusione del progetto “L’Araba Fenice”. La cura delle foto è da attribuire a Gian Mauro Governale e Giorgia Vizzini che a titolo gratuito si sono prestati a fotografare le pazienti contribuendo alla realizzazione di tale esposizione.

Le foto esposte potranno essere visionate da giorno 16 dicembre fino a giorno 19 dicembre secondo gli orari della struttura. Le immagini che verranno presentate in quell’occasione, ritraggono il percorso di cure che i pazienti oncologici hanno affrontato, e che alcuni di loro continuano ad affrontare, mostrando sia le cicatrici fisiche che emotive incontrate lungo il percorso di cure sia i momenti di gioia legati alla condivisione ed alla spensieratezza.

L’obiettivo principale della Mostra Fotografica – Storie di Resilienza è donare speranza che con la malattia oncologica, oggi, si può convivere e mirare alla cronicizzazione della stessa, qualora non possa andare in completa remissione riuscendo a mantenere una buona qualità di vita.