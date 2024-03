Oneri di urbanizzazione a Palermo, l’Ance: tabelle comunali da migliorare

Il presidente Puccio: "Oneri alti, possibili ambiguità interpretative, incentivi da definire per il recupero del patrimonio edilizio"

PALERMO – “La revisione delle tabelle degli oneri di urbanizzazione approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale di Palermo lascia alcune perplessità. Pur apprezzando l’adeguamento alla normativa più recente e lo sforzo di tenere conto di alcune osservazioni fatte da noi e dagli ordini professionali, oltre all’obbligo di revisione dettato dalla legge, riteniamo che ci siano margini per fare qualche ulteriore passo avanti”, afferma il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio.

“Innanzitutto va fatta una riflessione sul perché gli oneri concessori a Palermo siano più alti rispetto a molte città siciliane pur partendo dagli stessi dati regionali. Oltre all’aspetto economico, poi, potrebbe essere utile un approfondimento della parte regolamentare e delle definizioni per evitare ambiguità e difficoltà interpretative. Per quanto riguarda, infine, il grande tema del recupero del patrimonio edilizio esistente, riteniamo che sia necessaria una più marcata politica di incentivazione che passa attraverso una riduzione generalizzata degli oneri concessori relativi a queste tipologie di intervento. Per tutti questi motivi – conclude il presidente di Ance Palermo – auspichiamo un supplemento di interlocuzione con la categoria che consenta di superare queste criticità”.