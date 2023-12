Operaio cade da un ponteggio: è ricoverato in gravi condizioni

Un volo di circa tre metri d'altezza

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito questo pomeriggio dopo essere caduto da un ponteggio mentre stava lavorando a Campo nell’Elba, località dell’Isola d’Elba.

Nel volo di circa tre metri d’altezza l’uomo avrebbe battuto violentemente la testa tanto da perdere inizialmente conoscenza. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 che ha poi trasportato l’operaio sull’elisoccorso in modo da poter raggiungere l’ospedale di Livorno, dov’è stato ricoverato con un trauma cranico.

Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i tecnici della prevenzione sul lavoro dell’Asl per gli accertamenti di rito.