Incidente sul lavoro nel Palermitano

Un operaio di 26 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del cantiere della scuola “Giovanni XXIII” di Godrano, in provincia di Palermo. Il giovane è precipitato da un ponteggio mentre erano in corso interventi di manutenzione sul tetto dell’edificio scolastico.

L’incidente si è verificato nel cantiere allestito in via Roccaforte, dove sono in corso lavori di ristrutturazione della copertura di un’aula.

Operaio cade da un ponteggio, le sue condizioni

Subito dopo la caduta è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità delle lesioni riportate dal lavoratore, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il ventiseienne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, pur restando sotto stretta osservazione, non sarebbe in pericolo di vita.

Accertamenti in corso

Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le verifiche riguarderanno anche il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere.