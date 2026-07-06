Mancava la comunicazione della richiesta di archiviazione ai familiari

PALERMO – Si riapre il procedimento penale che vede sei indagati per l’omicidio colposo dell’operaio Vincenzo Ribaudo.

Aveva 42 anni e nel 2021 precipitò dall’impalcatura mentre lavorava alla ristrutturazione della “Sirenetta” a Mondello.

Il procedimento era stato archiviato nel 2023 su richiesta della stessa Procura della Repubblica. I familiari dell’operaio si sono affidati all’avvocato Rosario Loria che ha impugnato il provvedimento. La quarta sezione del tribunale, presieduta da Wilma Mazzara, ha accolto il reclamo. Il provvedimento di archiviazione è stato annullato e gli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari

È emerso. infatti, che il gip non aveva comunicato la richiesta dei pm alle parti offese, le quali avevano esplicitamente chiesto di essere informati. Il giudice, dunque, avrebbe dovuto fissare l’udienza per discutere la scontata opposizione dei familiari prima di prendere una decisione. Il processo riparte da zero.