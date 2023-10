Operaio travolto da un’auto: tragedia sull’Autostrada A12

L'uomo era al lavoro. Da chiarire la dinamica

Impatto mortale ed ennesimo morto sul lavoro. E’ avvenuto nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre, lungo l’Autostrada A12, dove a perdere la vita è stato un operaio di 76 anni, Luigi Bernardini, originario di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, che stava lavorando in un cantiere. Il 76enne era assunto da una ditta esterna, la Salt, e si occupava quindi di controllare il regolare svolgimento dei lavori sulla strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Brugnato per i rilievi del caso e per regolare il traffico dopo la chiusura del tratto autostradale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma, secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo abbia attraversato la strada per raggiungere il cantiere, forse per controllare che i lavori si stessero svolgendo correttamente.

Durante l’attraversamento sarebbe stato travolto da un’automobile che stava percorrendo il tratto interessato dai lavori. Per Bernardini non c’è stato nulla da fare, i soccorsi sono stati vani perché il 76enne è morto sul colpo.