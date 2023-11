Ordine di Malta in Sicilia, all’Officina di studi medievali un seminario di studi

Esperti a confronto su storia e spiritualità

PALERMO – Un seminario con esperti e docenti universitari per approfondire aspetti e momenti dell’ordine di Malta in Sicilia o, per usare una denominazione internazionale, dell’ordine giovannita. A organizzarlo l’Officina di studi medievali di Palermo che il 21 novembre, alle 16, in via del Parlamento, terrà il momento di studio. I saluti saranno affidati al presidente dell’Officina, Diego Ciccarelli, e al commissario della delegazione dell’ordine per la Sicilia occidentale Virginia Martinez Tagliavia.

Gli interventi saranno a cura di Ciccarelli e altri docenti universitari come Giacomo Pace Gravina, Manlio Corselli, Fabrizio D’Avenia e Patrizia Sardina, affrontando la presenza dell’ordine sia nella parte orientale che occidentale dell’Isola.