Orizzonte Catania, successo nel derby contro Brizz Nuoto

L’Ekipe vince 21-2 nel terzo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile

CATANIA – L’Ekipe Orizzonte vince 21-2 il derby contro la Brizz Nuoto, nel terzo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile.

Al di là del punteggio finale però è stata certamente una grande emozione quella vissuta dagli appassionati presenti sugli spalti della piscina “Francesco Scuderi” di Catania, per il significato di una sfida che dopo anni ha riproposto due formazioni etnee nel massimo campionato.

Sensazioni vissute anche in campo nei minuti iniziali del primo tempo, vinto poi 5-0 dalle rossazzurre. A favore dell’Ekipe Orizzonte anche le altre frazioni, vinte dalla squadra guidata da Martina Miceli per 8-0, 5-1 e 3-1.

La miglior marcatrice del match è stata Morena Leone con 5 reti, mentre Dafne Bettini ed Alice Williams sono andate a segno 3 volte ciascuno. Due gol per Cecilia Grasso, Valeria Palmieri e Claudia Marletta, uno per Bronte Halligan, Teresa Lombardo, Veronica Gant e Giulia Oliva.

Al termine del match, per la squadra catanese, bilancio finale affidato alla numero 13 dell’Ekipe Orizzonte: “È stato un derby emozionante anche per me – ha detto Aurora Condorelli – dato che in passato ho giocato pure con la Brizz. Malgrado siano passati diversi anni, è sempre bello ritrovare le ragazze con cui sono cresciuta. Oggi il nostro rendimento non è stato dei migliori, ma è anche vero che in questa prima parte di stagione abbiamo avuto pochissimo tempo per allenarci e giocare tutte insieme. Pure in quest’occasione abbiamo dovuto rinunciare ad alcune delle nostre compagne, considerando l’infortunio di Giulia Viacava e visto che Aurora Longo non si è ancora ripresa del tutto. Avremo però chiaramente modo di ritrovare presto la rosa al completo e prepararci al meglio per le prossime partite. Adesso ci aspettano le sfide contro Trieste e Rapallo, nelle quali avremo certamente l’obiettivo di fare dei passi avanti”.

Mercoledì 16 novembre alle 19:30 l’Ekipe Orizzonte recupererà il match del secondo turno di campionato, sul campo della Pallanuoto Trieste.

IL TABELLINO DEL MATCH:

BRIZZ NUOTO-EKIPE ORIZZONTE 2-21

Parziali: 0-5; 0-8; 1-5; 1-3

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Milicevic 1, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato, N. Sasover, I. Pane, A. Mascari, V. Santoro, M. Giuffrida, G. Trovato, F. Paladino. All. Zilleri

EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 1, C. Grasso 2, T. Lombardo 1, V. Gant 1, D. Bettini 3, V. Palmieri 2, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams 3, G. Oliva 1, M. Leone 5, G. Condorelli. All. Miceli

Arbitri: Chimenti e Torneo

Note: Nel terzo tempo Giuffrida (Brizz) fallisce un rigore. Nel quarto tempo la Brizz cambia portiere: Paladino sostituisce Santapaola. Nel quarto tempo l’Ekipe Orizzonte ha cambiato portiere: Celona dentro al posto di Condorelli. Spettatori: 400 circa