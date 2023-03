Orlandina, successo nel classico del sud Italia contro Reggio Calabria

Ennesima vittoria casalinga dei paladini, l’8ª di fila davanti ai propri tifosi

CAPO D’ORLANDO (ME) – Nella 24ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West, Girone B, all’Infodrive Arena, va in scena un classico della pallacanestro del sud Italia: Orlandina contro Viola Reggio Calabria, gara che termina con l’ennesima vittoria casalinga dei paladini, precisamente l’8ª di fila davanti ai propri tifosi.



Gli ospiti partono con un buon piglio, ma l’equilibrio dura solo per i primi 4 minuti dell’incontro. I ragazzi di coach Robustelli, infatti, alzano l’intensità e chiudono il primo quarto in vantaggio di 7 punti, distacco che raddoppia nel corso della seconda frazione di gioco, portando il risultato sul momentaneo 46-32.

Al rientro dagli spogliatoi l’Infodrive spinge ulteriormente sull’acceleratore e in pochi minuti indirizza definitamente la partita in proprio favore, toccando il +30 e chiudendo il terzo quarto sopra di 26 lunghezze.



La Viola prova a reagire con un paio di ottime soluzioni dalla lunga distanza all’inizio dell’ultimo periodo, ma Capo d’Orlando risponde, non consentendole mai di rimettere davvero in discussione il risultato del match e dando nel finale diversi minuti di spazio ai giovanissimi Carlo Stella, Romagnolo e Tonarelli.

La gara si chiude con il punteggio di 95 a 74.



A 6 giornate dal termine della prima fase di campionato l’Infodrive Capo d’Orlando vede il suo bilancio di vittorie e sconfitte in perfetta parità (12-12) ed è attesa da una prova tanto difficile quanto stimolante nel prossimo turno, domenica 2 Aprile alle ore 16:00, sul campo della Gemini Mestre, stabilmente ai vertici del girone dall’inizio del torneo.

IL TABELLINO

Infodrive Capo d’Orlando-Pall. Viola Reggio Calabria 95-74 (22-15, 24-17, 26-14, 23-28)



Infodrive Capo d’Orlando: Vecerina 23 (7/11, 2/3), Klanskis 16 (4/5, 0/1), Binelli 15 (3/4, 3/7), Baldassarre 13 (5/9, 1/1), Okereke 12 (6/7), Passera 11 (1/1, 3/3), Triassi 3 (1/1, 0/7), Cuffaro 2 (1/4, 0/2), Carlo Stella 0 (0/1), Laganà, Romagnolo, Tonnarelli

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Vecerina 8) – Assist: 22 (Passera 5)



Pall. Viola Reggio Calabria: Spizzichini 20 (5/12, 2/3), Marchini 17 (2/6, 3/6), Balic 15 (2/6, 3/6), Bischetti 12 (3/5, 1/5), Farina 6 (2/4 da 3pt), Tiberti 2 (1/1, 0/2), Yusuf 2 (1/4), Laquintana 0 (0/2, 0/2), Corsaro, Musolino, Freno, Ziino

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Bischetti 11) – Assist: 10 (Marchini 5)