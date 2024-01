Oroscopo Acquario: settimana dall’1 al 7 gennaio

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Acquari, questa settimana è il momento di mettere in ordine la vostra vita amorosa. Se le cose non sono andate come previsto, è il momento di agire e prendere decisioni significative. Sul lavoro, siete incoraggiati dalle stelle a comunicare e a esplorare nuove idee. Siete naturalmente innovativi, quindi usate questa qualità a vostro vantaggio. Sul fronte del benessere, ricordate di non esagerare e di prendervi cura di voi stessi.

“Se il cambiamento fosse acqua, voi sareste l’oceano. Peccato che a volte dimenticate di nuotare!” Voto: 7/10. “L’onuri chi si perdi ‘ntra un minutu, ‘ntra cent’anni nun è ricumpinzatu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI