Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dall’1 al 7 gennaio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

1 – Toro

Amore e passione sono le parole chiave per la tua settimana… VAI AL SEGNO

2 – Capricorno

Questa settimana, vi troverete a bilanciare le energie in amore con le sfide familiari… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Questa settimana le stelle ti sussurrano di amore, suggerendoti di decidere se essere completamente dentro o completamente fuori… VAI AL SEGNO

4 – Pesci

In questa settimana di transizione, avrete l’opportunità di essere più diplomatici e positivi con la famiglia e gli amici… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Preparatevi a una settimana di forti emozioni e scelte d’amore… VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Sei in un periodo favorevole per fare passi avanti in amore… VAI AL SEGNO

Oroscopo della settimana dall’1 al 7 gennaio: i segni peggiori

7 – Bilancia

Le provocazioni amorose sembrano giocare a ping-pong con il tuo cuore… VAI AL SEGNO

8 – Acquario

Questa settimana è il momento di mettere in ordine la vostra vita amorosa… VAI AL SEGNO

9 – Gemelli

La tua vita amorosa potrebbe sembrare un po’ piatta o complicata questa settimana… VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

Questo periodo sembra mettere a dura prova la tua resistenza alle provocazioni… VAI AL SEGNO

11 – Leone

Il tuo regno amoroso è un po’ turbolento… VAI AL SEGNO

12 – Vergine

Venere sembra voler mettere alla prova il tuo equilibrio emotivo… VAI AL SEGNO