Oroscopo Acquario: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – L’amore è stato una zona di turbolenza nelle ultime settimane, ma ora c’è aria di tregua. Hai accumulato frustrazioni, delusioni e anche qualche “visualizzato ma non risposto” che ti ha fatto giurare vendetta silenziosa. Ma la buona notizia è che puoi rimettere in ordine tutto: emozioni, relazioni, messaggi non letti. Domenica con la Luna nel segno potresti fare un incontro sorprendente, anche se sei stato single più a lungo di quanto osi ammettere.

Nel lavoro, Marte nel segno ti carica… troppo. Attenzione agli scatti di nervi, soprattutto lunedì. Se qualcuno ti guarda storto, non significa che ti sta sfidando. Potresti dover affrontare una questione legale o burocratica noiosa, tipo andare dal notaio (orrore!). Ma pian piano tutto prende forma. È il momento di seminare per il futuro. Stai costruendo qualcosa che darà i suoi frutti, anche se adesso sembra solo un Excel triste.

Fisicamente, lunedì potresti sentirti come un robot in aggiornamento: lento, incerto e con la batteria scarica. Ma è solo un giorno. Il resto della settimana ti offre piccole ma concrete occasioni per recuperare equilibrio, soprattutto se ti concedi pause vere. Ascolta i segnali del corpo, soprattutto ginocchia e gambe. Non sei indistruttibile, anche se ti piace pensarlo.

Non ti fidi più di nessuno… tranne di te stesso quando sei nervoso, cioè sempre.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Trova u silenziu nte cosi ca ti piaciunu, e lassa iri chiddu ca nun ti fa campari bonu.

