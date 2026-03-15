Oroscopo Acquario: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – La settimana porta una vibrazione interessante nei rapporti grazie alla Luna favorevole e a Venere in buon aspetto. Per un segno come il tuo, che spesso preferisce osservare le emozioni piuttosto che lasciarsi travolgere da esse, questo periodo offre la possibilità di vivere le relazioni con maggiore spontaneità. A volte hai la tendenza a tenere dentro pensieri o sentimenti per evitare discussioni o complicazioni inutili. Tuttavia nei prossimi giorni potresti sentirti più disponibile ad aprirti e condividere ciò che provi. Le coppie consolidate possono vivere momenti di complicità molto piacevoli. Non servono grandi dichiarazioni: bastano piccoli gesti e conversazioni sincere per rafforzare il legame. I single invece potrebbero fare incontri interessanti soprattutto attraverso amicizie comuni o contesti sociali informali.

Nel settore professionale il cielo invita a guardare avanti con coraggio. Se arrivi da una piccola o grande vittoria, il consiglio è semplice: non fermarti a contemplarla troppo a lungo. Programma il futuro. Il tuo segno ha una caratteristica particolare: riesce a stupire quando decide di fare qualcosa di originale. Non sei tipo da seguire la massa o adattarti a schemi già scritti. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie positive riguardo a un progetto, una collaborazione o una proposta che aspettavi da tempo. Non è escluso che entro giugno qualcuno cambi gruppo, ruolo o contesto lavorativo.

Anche il benessere passa attraverso la stimolazione mentale. Hai bisogno di curiosità e movimento intellettuale per sentirti davvero vivo. Letture, attività creative o conversazioni interessanti possono alimentare entusiasmo.

Quando ti annoi non litighi con il mondo, semplicemente inventi qualcosa che il mondo non aveva previsto.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Sta settimana ti senti cchiù apertu a paroli e sentimenti e puru ‘nta travagghiu arrivanu segnali boni. Si continui a pensari in modu originali senza fari comu tutti l’autri, trovi strati ca ti portanu soddisfazioni.

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