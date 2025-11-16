Oroscopo Acquario: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Spirito libero dello zodiaco, questa settimana hai ancora più voglia di sorprendere il mondo… e te stesso. Chi è in una relazione stabile potrebbe accorgersi di un’attrazione improvvisa verso qualcuno totalmente fuori dai tuoi soliti standard: diverso, particolare, magari pure un po’ complicato (che tanto ti piacciono le sfide).

Venere dissonante mette in luce le distanze nei rapporti di lunga data. ciò che ricevi non sempre corrisponde a ciò che vorresti sentirti dare, e la tua famosa esigenza di complicità mentale ed emotiva si fa sentire forte. Se arrivi da una fase di crisi o pausa, non stupirti se in questi giorni ti senti “in rottura di contratto” con il passato. Vuoi novità, vuoi stimoli, vuoi qualcosa che scompigli le regole. Cresce la voglia di sperimentare, di trasgredire alle tue stesse abitudini, di metterti in situazioni che non puoi prevedere in anticipo (e questa, per te, è quasi una fonte di nutrimento creativo).

Sul lavoro, il desiderio di riscatto è fortissimo. Vuoi emergere, vuoi contare di più, vuoi dimostrare che le tue idee non sono follie ma anticipo del futuro. Allo stesso tempo, devi gestire questioni pratiche che ti rallentano: problemi economici, conti da sistemare, dettagli organizzativi che ti rubano tempo ed energia. Intorno all’18 si sente chiaramente il bisogno di uno stop mentale. Prendersi uno stacco, anche simbolico, ti aiuterebbe a non mandare tutti a quel paese in blocco unico.

Ottobre è stato pesante per i soldi e per la gestione delle risorse. Non è escluso che tu decida di chiudere una collaborazione che non ti rispecchia più, o cercare nuovi accordi più liberi e meno soffocanti. È una settimana di ribellione interiore: senti di non poter più restare fermo dove non ti senti valorizzato. Se incanali bene questa energia, diventa un motore di cambiamento. Se la lasci esplodere senza filtro, rischia solo di creare caos.

Per quanto riguarda il benessere, il recupero c’è, anche se martedì e mercoledì non sono giornate da “supereroe”. In un clima così agitato, la mente ha bisogno di gioco e curiosità: nuove passioni, interessi paralleli, progetti creativi, perfino un breve viaggio o una gita fuori routine ti aiutano a ricaricarti. Tu non puoi vivere in modalità “copione fisso”, hai bisogno di spazio mentale per guardare avanti.

Dici che vuoi tranquillità…e poi ti infili solo in situazioni altamente sperimentali.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scantari di cambiari strada: a to’ libertà è sacra, basta ca un ti scurdii di curari puru i cosi pratici“.

