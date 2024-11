Oroscopo Acquario: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Questa settimana è un po’ come il meteo in primavera: emozioni a sorpresa e qualche temporale inatteso. Venere ti prepara per grandi amori e complicità future, ma attenzione: c’è chi trama nell’ombra al lavoro.

Occhio ai colleghi, perché Marte in opposizione è come il pepe su una ferita aperta. Il nervosismo potrebbe renderti un po’ insofferente, quindi rilassati e preparati una tisana (non troppo calda, però). Il weekend promette una boccata d’aria fresca, forse perché finalmente hai deciso di non prendertela per ogni minima sciocchezza.

“Dicono che l’amore scoppia all’improvviso… ma forse hai bisogno di un detonatore nuovo.”

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Accura, unni c’è troppu vuci, spissu ‘un c’è verità. Vivi ca tranquillità ti fa beni.”

