Oroscopo Acquario: settimana dal 23 al 29 settembre 2024

ACQUARIO – Se qualcosa non va, meglio chiarire subito, con la tua solita franchezza. Se cerchi amore, hai due mesi di tempo per ampliare il tuo cerchio di conoscenze, quindi smettila di aspettare che l’amore bussi alla porta! Chi ha appena avuto un figlio potrebbe sentirsi un po’ sotto pressione, soprattutto per questioni economiche.

Sul lavoro, non farti tentare da progetti che non valgono la pena solo perché stimolano la tua ambizione. Cerca di essere selettivo e usa quella tua originalità che ti contraddistingue. Se riesci a concentrarti su quello che sai fare meglio, vedrai che arriveranno nuove opportunità.

Giove e Venere ti sostengono: è tempo di recupero psicofisico. Magari prova una bella sessione di riflessologia, o qualche tecnica di benessere… purché fatta da un professionista!

Voto: 8 – Le stelle sono dalla tua parte, ma tu sembri ancora un po’ confuso.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari tuttu pi forza, accuminciunu a sciddicari ‘i pinsèri e pigghiatila chiù calma.”

