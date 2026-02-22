Oroscopo Acquario: settimana dal 23 febbraio all’1 marzo 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Le emozioni scorrono tranquille, senza scossoni eccessivi, ma con prospettive interessanti per il futuro. Eventuali incomprensioni recenti non pesano più come prima e i legami si consolidano lentamente, quasi con discrezione. Non ami le scenate plateali e in questo momento preferisci costruire qualcosa che abbia basi solide, anche se non fai grandi dichiarazioni. Presto arriveranno stimoli più intensi, ma dovrai essere disposto a metterti in gioco davvero, lasciando cadere qualche difesa. Se hai paura di perdere la tua libertà, sappi che coinvolgimento e indipendenza possono convivere, purché tu sia chiaro fin dall’inizio. Da marzo si annuncia maggiore passione e profondità nei rapporti, e potresti sorprenderti di quanto ti faccia piacere sentirti più coinvolto.

Sul piano professionale puoi liberare la creatività e dare spazio alle idee originali che ti frullano in testa da tempo. Progetti innovativi trovano terreno fertile, anche dopo un periodo di stanchezza o di scarsa motivazione. Fai mente locale sulle priorità. Questo ti aiuterà a evitare distrazioni e a valorizzare le tue capacità, spesso sottovalutate persino da te. I risultati concreti non mancheranno, così come i riconoscimenti, ma dovrai dimostrare continuità. Attenzione però alle spese. Tra fatture non incassate e uscite eccessive, la gestione economica richiede prudenza e organizzazione più rigorosa.

L’energia torna a crescere dopo qualche giorno di affaticamento. Coltivare passioni e hobby ti ricarica e ti restituisce entusiasmo. Ma prima di investire in nuovi progetti o acquisti importanti, assicurati di avere basi solide e conti in ordine. La libertà che ami passa anche dalla stabilità.

Sei un visionario geniale, ma anche i rivoluzionari devono fare i conti.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sogna in granni ma camina cu misura, picchì si sistemi i cosi pratici ora, poi voli senza catini e senza pinseri.

