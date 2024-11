Oroscopo Acquario: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Amico Acquario, questa settimana sei una dinamo elettrica: mille idee, tanta energia, ma pochissimo tempo per usarle bene.

I rapporti familiari ti sembrano più complicati di un puzzle da 1000 pezzi, e le tensioni non mancano. Cerca di evitare il pessimismo cosmico e aspetta dicembre per i colpi di scena romantici. Nel lavoro, invece, ti sembra di vivere in un film western: hai nemici ovunque, ma con un po’ di coraggio potresti uscirne vincitore.

Se sei alla ricerca di un nuovo impiego o una svolta professionale, le stelle ti incoraggiano, ma non dimenticare di prenderti cura di te stesso. Mangia bene e non trascurare le articolazioni, o rischi di scricchiolare come una vecchia sedia.

Hai la testa fra le nuvole, ma almeno scegli quelle senza temporali.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “U travagghiu nun manca, ma tu chiù ca n’avi a manciari, avi a truvari lu modu pi ripusari.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI