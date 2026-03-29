Oroscopo Acquario: settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2026

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Settimana dinamica, piena di possibilità, ma anche di chiarimenti necessari. Nei rapporti non puoi più permetterti di lasciare questioni in sospeso. Tutto ciò che non è stato detto torna a galla, e questa volta chiede una risposta. Se hai conti aperti, è il momento di chiuderli, nel bene o nel male. Allo stesso tempo, però, il cielo ti invita a osare. Nuovi incontri sono favoriti, e potresti sentirti particolarmente intraprendente, quasi provocatorio. Hai voglia di stimolare, di incuriosire, di vedere fin dove puoi arrivare. E spesso ci riesci. Tuttavia, se una relazione è già in crisi, devi essere pronto ad affrontare anche le conseguenze delle tue scelte: dalla prossima settimana potresti diventare più rigido e meno disposto a mediare.

Nel lavoro, la parola chiave è lucidità. Devi prendere le distanze da chi cerca di ostacolarti o di metterti in difficoltà. Non tutti giocano pulito, e tu devi imparare a proteggerti senza perdere la tua visione. Le tue idee sono chiare, i tuoi obiettivi anche: sai cosa vuoi e dove vuoi arrivare, e questo è un grande vantaggio. È un periodo favorevole per chi ha ambizione e vuole costruire qualcosa di importante.

Dal punto di vista fisico, sei in ripresa. Se decidi di prenderti cura di te stesso, anche con l’aiuto di uno specialista, puoi ottenere risultati concreti. Il problema è che tendi a trascurarti finché non diventa necessario intervenire.

Vuoi rivoluzionare tutto… ma prima devi sistemare le cose lasciate a metà.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si metti a postu prima i cosi vecchi, poi puoi custruiri senza cunfusioni e arrivari unni voi davvero.

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