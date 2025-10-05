Oroscopo Acquario: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

ACQUARIO – Sei lo spirito libero dello zodiaco. Un ribelle gentile, un rivoluzionario che si scorda le scadenze. Ecco, in amore, stai ancora pensando a qualcuno che ti fa male o che non può darti nulla: è come insistere a coltivare cactus in un acquario.

È tempo di decidere, una buona volta. Chi vuoi al tuo fianco? Qualcuno che ti ignora o qualcuno che ti ascolta pure quando parli delle tue teorie strane sul futuro dell’umanità? Scegli bene, perché il cuore vuole stabilità, anche se tu fingi il contrario.

Nel lavoro sei nel caos creativo. Devi ridiscutere tutto, rinegoziare, risentire gente che ti mette l’ansia solo a leggere il nome sul display. Ma lo devi fare. I ritardi burocratici e i problemi economici pesano, ma hai la possibilità di farti valere, davvero. Basta lavorare per dovere. Devi cercare soddisfazione, non solo pagamenti in ritardo.

Fisicamente sei nervoso come un gatto davanti a un’aspirapolvere. Metà settimana è tosta: troppe pressioni, pochi sorrisi. Prenditi uno spazio per te, metti il telefono in modalità aereo e ascolta solo i battiti del tuo cuore. O un po’ di musica rilassante, tipo onde del mare o suoni di balene tristi.

Stai cercando la pace, ma continui a mandarti i messaggi da solo.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ‘na cosa nun ti fa stari beni, lassala perdiri, mancu si ti veni pirduta a ragghiuni.

