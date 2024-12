Oroscopo 2025 dei Pesci

Le previsioni del segno

PESCI – Oh, caro Pesci, nel 2025 sei un po’ come una barca alla deriva all’inizio, ma solo perché stai cercando un porto sicuro.

I primi mesi dell’anno sono per i progetti: li culli, li sogni, ma li metti in pratica solo da giugno. Agosto sarà il tuo mese “Netflix and chill”, con l’amore che esplode e ti fa cantare serenate. Se sei in coppia, tutto diventa più forte; se sei single, sarà come vincere la lotteria dei sentimenti.

Non aspettare che il destino ti trovi; prendi tu l’iniziativa, magari con un GPS!

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu a tempesta passa, guarda u cielu e pigghia u remu: u mari è di cu naviga.”

