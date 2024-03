Oroscopo Ariete: settimana dall’1 al 7 aprile 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, cari Ariete, vi ritrovate sull’ottovolante dell’amore con la spinta verso l’autentico amore che diventa così forte da non sapervi più districare tra cuore e ragione. Cercate conferme come se foste in una puntata di un reality show dedicato agli innamorati, pronti a sposarvi o convivere al primo cenno positivo. Dall’altra parte, chi è fresco di separazione sembra non conoscere il concetto di pausa, con un piede già pronto a rientrare in gioco.

Sul lavoro, invece, siete sommersi da impegni a tal punto da perdere la pazienza più volte al giorno. Ma attenti ai cambi di scena e ai soldi. E per quanto riguarda il benessere, sembra che il vostro corpo sia in modalità ribellione, con stress che vi rende la digestione un’avventura e la pelle un campo minato. Ma ricordatevi, ogni pasto non è una gara a chi mangia di più.

In sintesi, vivete su una montagna russa senza cinture di sicurezza. Voto: 7.5. “A bon vasceddu nun manca timuni.” – A un buon vascello non manca il timone.



