Oroscopo Ariete: settimana dal 13 al 19 aprile 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana ti muovi come se stessi preparando una resa dei conti interiore, ma con stile, ovviamente. Hai quella strana combinazione tra voglia di verità assoluta e bisogno di dimostrare (a chi? anche a te stesso) che hai ragione tu. Il problema è che, nel tentativo di fare chiarezza, rischi di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio degno di una serie crime. Nei rapporti più importanti senti che è arrivato il momento di fare un salto di qualità: basta superficialità, vuoi profondità, sostanza, evoluzione. Se sei in coppia, le discussioni non mancano, ma non sono inutili. Servono a rimettere ordine, anche se ogni tanto esageri con il tono da giudice supremo. Se sei single, ti attraggono storie complicate, quelle che sembrano già sceneggiate per un film drammatico. Sul fronte pratico, il desiderio di riscatto è fortissimo. Hai vissuto rallentamenti, forse qualche delusione, ma ora vuoi recuperare terreno con decisione. Stai ripensando ai tuoi obiettivi, e anche se il cambiamento ti mette un po’ alla prova, dentro sai che è necessario. È come smontare un mobile per ricostruirlo meglio: faticoso, ma efficace. Attenzione solo a non voler fare tutto subito. Dentro di te, infatti, c’è un vortice di pensieri che non si ferma mai. Anche se all’esterno sembri deciso, dentro stai elaborando molto più di quanto lasci vedere. Serve equilibrio, perché l’energia è alta ma non infinita.

Hai ragione tu… ma pure gli altri ogni tanto esistono.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fissari troppu cu ‘sta storia d’aviri ragiuni, ca si ti rilassi un pocu capisci megghiu puru l’autri e camini cchiù luntanu senza stancari l’arma.

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