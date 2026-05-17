Oroscopo Ariete: settimana dal 18 al 24 maggio 2026

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai presente quelle persone che dicono “sto benissimo da solo” e poi controllano il telefono ogni quaranta secondi sperando che qualcuno scriva? Ecco, questa settimana tu sei esattamente quell’energia lì, ma con una voglia di rimetterti in gioco molto più evidente. Dopo giorni in cui hai fatto il duro, il distante o il filosofo della montagna (“non ho bisogno di nessuno”), arriva una fase in cui senti di nuovo il bisogno concreto di contatto umano. E non solo per parlare: proprio per sentirti vivo dentro una relazione, uno scambio, perfino una discussione fatta bene.

Verso venerdì cambia qualcosa nel tuo atteggiamento. Ti torna quella spinta impulsiva che ti fa scrivere messaggi lunghissimi salvo poi cancellarli e inviare soltanto “oh”. Il punto è che stai lentamente riaprendo porte che avevi lasciato socchiuse per orgoglio o stanchezza. Alcuni rapporti possono recuperare terreno, soprattutto se c’è stata una distanza causata più dal silenzio che da veri problemi. Però attenzione: non tutto merita una seconda occasione solo perché ti senti nostalgico alle due di notte. In certi casi stai semplicemente confondendo la solitudine con l’amore, ed è una differenza enorme.

Sul piano pratico la situazione si muove lentamente, ma finalmente qualcosa si sblocca. Tu però hai la pazienza di un bambino davanti al microonde. Vorresti risultati immediati, firme, conferme, risposte chiare. Invece questa settimana ti obbliga a osservare. Questioni burocratiche, economiche o professionali iniziano a mostrare segnali incoraggianti, ma il vero vantaggio sarà capire quali dettagli ti erano sfuggiti finora. È una fase strategica: chi resta lucido adesso avrà più vantaggi nei prossimi mesi. Chi invece si lancia in decisioni impulsive rischia di complicarsi la vita da solo. E sinceramente tu hai già abbastanza caos aperti senza bisogno di aggiungerne altri.

Fisicamente stai meglio. Si vede dall’energia, dalla velocità con cui parli, perfino dal modo in cui entri nelle stanze come se dovessi conquistare il regno. Però occhio agli eccessi: vuoi fare tutto insieme, risolvere tutto subito e dimostrare al mondo che puoi sopravvivere dormendo quattro ore. Non puoi. O meglio: puoi, ma poi diventi insopportabile anche per il tostapane.

Hai così tanta energia che pure il caffè ti guarda e dice: calmati.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari di fari vidiri chiddu ca senti, picchì quannu ti chiudi pari forti, ma dintra fai cchiù cunfusioni di na festa senza musica.

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