Oroscopo Ariete: settimana dal 19 al 25 agosto 2024

ARIETE – La tua settimana sarà una giostra di emozioni e capricci. Se sei single, lanciati in un’avventura romantica: l’amore potrebbe bussare alla tua porta con tutta la passione che solo tu sai esprimere. Tuttavia, attenzione ai rapporti con Cancro e Bilancia, potrebbero darti filo da torcere.

Venere non ti ostacola ma nemmeno ti aiuta, quindi è il momento perfetto per fare un po’ di pulizia nel tuo cuore. Sul lavoro, se ti aspettavi pace e tranquillità, beh, scordatelo! Ritardi, tensioni e situazioni da tenere sotto controllo saranno all’ordine del giorno.

Non è il momento di stare con le mani in mano, anzi, è proprio ora che devi insistere, cercare nuove opportunità e portare avanti i tuoi progetti. Infine, il benessere: cerca di non ossessionarti con i dettagli, piuttosto esci, socializza e scarica le tensioni, ne hai bisogno più di quanto credi.

Voto: 6 – “Non ti basta mai, eh?”

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari pì fissa, riri, scherza, ma t’additta a chiddu ca vò fari tu!”

