Oroscopo Ariete: settimana dal 2 all’8 febbraio 2026

ARIETE – Questa settimana per te ha un sapore un po’ strano, come un caffè corretto male. Non è cattivo, ma ti lascia perplesso. In campo sentimentale senti che qualcosa si muove, ma non sempre nella direzione che avevi previsto. Ci sono giornate in cui l’atmosfera diventa instabile, non caotica come a gennaio, ma comunque lontana dalla linearità che ti farebbe sentire al comando. E quando non sei al comando, si sa, inizi a fremere. Eppure le stelle ti tengono acceso, passionale, pronto a buttarti anche in situazioni che non avevi programmato. Dal 4 in poi la Luna ti dà una spinta emotiva notevole. Non è escluso un colpo di fulmine, di quelli che ti fanno dire “non era nei piani” ma che accendi comunque senza pensarci troppo. Molto dipende da ciò che desideri davvero, non da quello che racconti agli altri.

Sul fronte pratico, invece, la pazienza viene messa alla prova. Se stai cercando un nuovo impiego o stai portando avanti attività part-time, i risultati tardano ad arrivare e questo ti irrita più del dovuto. Alcune preoccupazioni nate a gennaio non si sono ancora dissolte del tutto, e potresti sentirti in una fase di attesa forzata. Tuttavia, Venere lavora in sottofondo rendendoti meno impulsivo del solito: un piccolo miracolo cosmico. Eventi inattesi potrebbero rivelarsi più favorevoli di quanto immagini, soprattutto se devi firmare qualcosa o sbloccare una situazione ferma. Non tutto si risolve subito, ma i segnali di movimento sono concreti.

Dal punto di vista fisico e mentale, la situazione migliora sensibilmente. Mercurio ti restituisce lucidità, concentrazione e quella brillantezza mentale che ti fa sentire di nuovo competitivo. Ritrovare efficacia nelle azioni quotidiane ti dà una carica interiore potente. Per te, sentirti capace equivale a stare bene. Devi solo evitare di voler fare tutto insieme, perché l’energia c’è, ma va dosata.

Se non puoi accelerare, almeno smetti di suonare il clacson al destino.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scantari si oggi ti pari tuttu lentu. Stai caminannu, sulu ca ancora nun viri a curva bona ca ti spetta.

