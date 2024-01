Oroscopo Ariete: settimana dal 22 al 28 gennaio

Le previsioni del segno

ARIETE – Nel reparto amore, sembri un navigatore solitario in un mare di incertezze, soprattutto quando arriva la tempestosa Luna il 23 a scombussolare le acque. È il momento di chiederti se le esperienze passate pesano sul tuo cuore come zavorre o se è ora di gettarle al vento e ricominciare da capo. Ma non illuderti, la quiete non è nell’orizzonte: sarà un periodo di alti e bassi, come una montagna russa sentimentale. E poi, come ciliegina sulla torta, c’è questo misterioso evento estivo che ti tiene sulle spine, vuoi essere certo che il tuo partner sia al tuo fianco, fedele come un cane da guardia, o che almeno tutto sia organizzato alla perfezione.

Sul lavoro, sembra che tu stia facendo trekking su una montagna senza una mappa. Se devi rinnovare un contratto, ti sentirai come se avessi perso un capitolo cruciale nel libro della carriera. Evita di affrontare sfide che richiedono superpoteri, a meno che tu non sia un supereroe in incognito. Magari da una svolta improvvisa potrebbe sbocciare qualcosa di sorprendente, come un fiore in un deserto. Per quanto riguarda il benessere, il tuo stress è il protagonista indiscusso, come una star in una soap opera. Cerca di prenderti un attimo di respiro all’inizio della settimana e non dimenticare di dare un’occhiata a denti e gengive, perché anche un sorriso può essere un’arma vincente.

Anche un Ariete può imparare a ballare sotto la pioggia. Voto: 6/10. “La furnaci prova l’oru e l’oru prova la donna.”



