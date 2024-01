Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 22 al 28 gennaio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 gennaio: i segni migliori

1 – Leone

La tua settimana in amore brilla più del sole… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Questa settimana ti ritrovi in un intreccio di emozioni degno di un romanzo… VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Questo periodo potrebbe essere l’occasione per una rivoluzione personale, basta un pizzico di coraggio… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Questa settimana sei come un eroe romantico in un film d’amore… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

Ti trovi in un ristorante stellato della vita amorosa, dove sei tu lo chef esigente… VAI AL SEGNO

6 – Bilancia

Questa settimana per te è come navigare in un mare sentimentale agitato… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 gennaio: i segni peggiori

7 – Sagittario

Questa settimana sei come un equilibrista su un filo sospeso tra il cielo e la terra… VAI AL SEGNO

8 – Toro

Ti liberi della malinconia come un mago che fa sparire un coniglio… VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Sei come un artista davanti a una tela vuota, pronto a dipingere il tuo capolavoro personale… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

Questa settimana sei come un navigatore solitario in un mare di emozioni… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Nel reparto amore, sembri un navigatore solitario in un mare di incertezze, soprattutto quando arriva la tempestosa Luna a scombussolare le acque… VAI AL SEGNO

12 – Cancro

L’amore sembra un po’ un campo di battaglia, ma il meglio deve ancora venire, quindi mantieni la calma… VAI AL SEGNO