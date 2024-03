Oroscopo Ariete: settimana dal 25 al 31 marzo 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Questa settimana, cari Ariete, vi troverete a galleggiare nell’oceano dell’amore con la grazia di un trampoliere in una palude. Martedì e mercoledì, le stelle suggeriscono di lanciarvi in avanti, ma ricordate che domenica è sacra, un giorno per masticare il cibo della riflessione piuttosto che ingoiare interi bocconi di discussioni. Mercurio vi bombarda di energia come se foste in una partita di dodgeball celestiale, offrendovi possibilità che nemmeno il lotto può promettere.

Sul fronte del lavoro, sembra che venerdì sia il vostro giorno fortunato per seminare i semi dei progetti futuri. Tuttavia, evitate di trasformare il vostro portafoglio in un colabrodo mercoledì e giovedì. E per quanto riguarda il benessere, le stelle consigliano di armarsi di pazienza, soprattutto in famiglia, e forse di iniziare una dieta o qualsiasi cosa vi faccia sentire meglio, purché iniziate venerdì.

Frase ironica: “L’amore è nell’aria, ma anche le allergie.” Voto: 6/10. Proverbio in siciliano: “La spada nun si pigghia pri la punta” (La spada non s’impugna (si prende) per la punta).



