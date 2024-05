Oroscopo Ariete: settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Venere e Giove si stanno preparando a rivoluzionare la tua vita amorosa, portandoti una carica di energia e determinazione per completare quei progetti romantici che avevi in mente da tempo. Le coppie potrebbero pianificare eventi importanti entro l’estate, mentre i single saranno favoriti nelle nuove conoscenze. Attenzione però a non esagerare nel weekend, rischi di bruciarti!

Nel lavoro, è un periodo ottimo per chi studia o deve affrontare esami: approfitta di questo momento per prepararti al meglio. Le discussioni possono servire a chiarire vecchi malintesi, quindi non dar loro troppa importanza. Nuove iniziative e conferme potrebbero arrivare a breve.

La forma fisica migliora, ma non strafare Ariete. Rischi di sentirti esaurito nel weekend se non dosi bene le energie.

Voto: 8 – “Ti si nota di più” Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scattari troppu, chiù prestu ti ‘ncasci.

