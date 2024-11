Oroscopo Ariete: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

ARIETE – Hai Venere a favore e quindi l’amore è decisamente “appetitoso e piccante”! Questa settimana ti senti un concentrato di passione e dolcezza, pronto a fiondarti in un abbraccio che ti ricarica come un’ora di palestra intensa.

Magari ti troverai a gestire più di una situazione amorosa, per non farti mancare niente. Sul lavoro, finalmente riesci a tenere a bada la tua anima da bastian contrario e le cose iniziano a muoversi in una direzione interessante.

Forse non è proprio il momento di fare grandi cambiamenti, ma preparati: il 2025 potrebbe essere il tuo anno. Quanto alla salute, qualche giorno ti sentirai esausto, ma in generale ti basta accettare ciò che viene e lasciarti portare dalle onde.

Ti senti come in un reality show, pieno di colpi di scena!

Voto: 8.

Consiglio delle stelle siciliane: “Ariè, prufitta e campatilla: nun t’arricrià troppo, ma sta sempri cu na stiddra ‘i focu intra!”

