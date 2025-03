Oroscopo Bilancia: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – La tua casa sembra un cantiere aperto, tra spese impreviste e discussioni infinite. Forse l’unico compromesso che puoi accettare è con il tuo conto in banca, che sta per dichiarare bancarotta. Mercurio e Venere in opposizione rendono i rapporti un po’ tesi: meglio evitare discussioni con il partner, a meno che tu non voglia passare il weekend a dormire sul divano.

Sul lavoro, è ora di correggere gli errori del passato. Se hai firmato contratti alla cieca, potresti dover rivedere tutto. Ci sono cambiamenti in vista, e tu sei pronto a lamentarti ad ogni occasione. Però, inutile piangersi addosso: accetta la trasformazione e fallo con stile (il che per te non è mai un problema).

Benessere? Serve una pausa. Prenditi del tempo per rilassarti o, almeno, per farti una bella maratona Netflix senza pensare ai problemi del mondo.

Meno discussioni e più cioccolata: questa settimana la bilancia dovresti usarla solo per pesarti!

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti scanti ogni vota ca c’è nu problema, finisci ca ‘un campi cchiù! Pigghiala cu calma!

