Oroscopo Bilancia: settimana dal 10 al 16 novembre 2025

BILANCIA – La tua settimana profuma di rinascita sociale e romantica. Sei pronto a rimetterti in gioco, a flirtare con la vita e, perché no, anche con qualcuno che ti fa tornare il sorriso. L’amore ti regala stimoli mentali forti e una voglia di complicità che mancava da tempo. Hai bisogno di leggerezza, di conversazioni intelligenti e di un pizzico di magia.

Non ti accontenti più di chi ti annoia o non ti capisce. Vuoi scintille, equilibrio ma anche adrenalina. I nuovi incontri potrebbero essere folgoranti, magari nati da un messaggio inaspettato o da un invito improvviso che ti farà esclamare “perché no?”. Chi è in coppia, invece, deve lavorare per ritrovare quella connessione mentale che nel tempo si è un po’ appannata. Basta poco, un gesto, una risata condivisa, un progetto comune.

Sul fronte lavorativo, Giove in quadratura non ti rende la vita facile: tutto sembra richiedere il doppio dello sforzo, ma proprio per questo i risultati saranno doppiamente meritati. È un momento in cui la creatività può diventare la tua arma vincente: non seguire le strade consuete, osa, reinventa, proponi.

La fatica mentale si farà sentire, ma la tua grazia innata ti aiuterà a mantenere il controllo anche quando il caos regna sovrano. Nel weekend, concediti una pausa estetica o mentale. Bellezza e armonia restano la tua cura migliore.

La Bilancia cerca l’equilibrio, ma nel dubbio compra scarpe nuove per bilanciare l’umore.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui ‘u cori to’, ca mancu ‘u giudici cchiù saggio sapi chi è giustu ‘ntra l’amuri”.

