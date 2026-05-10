Oroscopo Bilancia: settimana dall’11 al 17 maggio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana hai finalmente le idee più chiare, anche se continui a cambiare opinione almeno sei volte prima di prendere una decisione definitiva. Però rispetto al passato recente senti dentro una lucidità diversa: stai capendo cosa vuoi davvero dai rapporti, dal lavoro e perfino da te stesso. Hai bisogno di stabilità, autenticità e situazioni che non ti facciano sentire costantemente sospeso tra “forse sì” e “forse no”. E per uno come te, che spesso vive cercando equilibrio ovunque, questa nuova consapevolezza è quasi rivoluzionaria.

Nei sentimenti non ci sono vere crisi, ma una fase di valutazione molto intensa. Chi è in coppia sente il bisogno di rafforzare il rapporto attraverso il dialogo e la sincerità. Tu hai bisogno di sentirti compreso davvero, non solo tollerato. Le relazioni solide possono crescere molto in questa settimana proprio grazie alla capacità di confrontarsi senza drammi inutili. Certo, ogni tanto continui a evitare le discussioni finché la situazione non diventa emotivamente ingestibile, ma almeno adesso stai imparando che il confronto non è la fine del mondo. I single diventano più selettivi. Non hai più voglia di perdere tempo con rapporti superficiali o persone che mandano segnali confusi. Hai bisogno di equilibrio mentale prima ancora che fisico. E sinceramente fai bene, perché ultimamente attiravi gente emotivamente disponibile quanto un modem degli anni Novanta.

Nel lavoro si aprono riflessioni importanti. Rinnovi contrattuali, accordi e questioni economiche richiedono attenzione e lucidità. Alcune situazioni legali o burocratiche che pensavi chiuse potrebbero tornare a farsi sentire, soprattutto se trascinate da mesi o addirittura anni. Questo potrebbe innervosirti parecchio, anche perché tu odi le tensioni prolungate e appena percepisci conflitto inizi mentalmente a trasferirti su un’isola deserta. Però rispetto alle settimane passate hai una maggiore chiarezza mentale e riesci finalmente a vedere le cose con più distacco. Non è ancora il momento di prendere decisioni definitive. Serve strategia, pazienza e capacità di pianificare bene i prossimi passi. Le risposte arriveranno più avanti, soprattutto dopo luglio. Inutile forzare situazioni che hanno ancora bisogno di tempo.

Fisicamente stai recuperando energie lentamente. Lo stress accumulato si sta sciogliendo, ma non sei ancora completamente rilassato. Hai bisogno di alleggerire il carico mentale, organizzare meglio le priorità e smetterla di dire sempre sì a tutti. Perché ultimamente sembri il servizio clienti emotivo dell’intero universo.

Cerchi equilibrio così tanto che pure scegliere cosa mangiare diventa una crisi filosofica.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scurdari di pinsari puru a tia mentri sistemi i problemi di l’autri, picchì u to equilibriu veni prima di tuttu.

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