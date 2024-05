Oroscopo Bilancia: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Bilancia, in amore potresti attraversare un momento di incomprensione, specialmente se hai già avuto problemi in passato. Ma non disperare, nuovi incontri potrebbero essere all’orizzonte.

Sul lavoro, il momento è di riflessione, ma da giugno in poi, ti aspetta una ripresa con molte più opportunità. Attento a non essere troppo impulsivo, soprattutto nel fine settimana, e tieni sotto controllo le spese!

Il benessere sarà un po’ altalenante: lunedì potrebbe essere una giornata stressante, quindi prenditela comoda. Il secondo semestre dell’anno promette di essere intenso, quindi ogni tanto, fermati a ripensare senza stancarti troppo.

Meglio un giorno da leone che cento da pecora, ma questa settimana forse è meglio essere un gatto cauto. Voto: 6.5/10. Consiglio delle stelle siciliane: Fai piano ca la strata è longa.



