Oroscopo Bilancia: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

BILANCIA – Se c’è qualcosa che ti riesce bene, è sembrare tranquillo mentre dentro stai facendo una riunione di emergenza con te stesso. In amore sei preso da mille pensieri, molti dei quali non tuoi. Ti fai carico di problemi altrui con la stessa grazia con cui raccogli i drammi del partner, degli amici e dei conoscenti di terzo grado. Ma ora basta. Le stelle ti dicono che è il momento di riscrivere il manuale delle priorità. Se qualcuno ti ha deluso, non puoi continuare a rileggerne le scuse come se fossero poesia. Il fine settimana sarà meglio affrontarlo con ironia. Se sei in coppia, niente confronti a tavola. Se sei single, immergiti in una vasca piena di bolle. Anche con un bicchiere di vino e una playlist da diva.

Nel lavoro, ti senti caricato di aspettative come un ascensore con troppa gente. Stai reggendo, ma vorresti urlare: “Uscite tutti, voglio respirare”. È ora di definire limiti. Le responsabilità vanno distribuite, non collezionate. La settimana non porta miracoli, ma apre scenari nuovi, specialmente se stai studiando o progettando un cambiamento. Le tensioni si allentano se impari a dire “non adesso”. Hai tutto il diritto di scegliere dove mettere la tua energia.

La salute ti chiede di rallentare. Nervosismo alle stelle (non quelle astrologiche, quelle vere). Se da giorni ti svegli con l’ansia e vai a letto col mal di stomaco, forse è il caso di alleggerire la pressione. Dal 21 in poi, datti tregua. Non è debolezza, è sopravvivenza.

Quando dici ‘sto bene’ intendi: “Sto reggendo tutto da solo come sempre, ma con molto stile”.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti fari caricu d’i pinseri di l’autri, ca già cu’ to’ ci n’hai abbastanza.

