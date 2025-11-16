Oroscopo Bilancia: settimana dal 17 al 23 novembre 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Tu vivi per l’armonia, la grazia, l’equilibrio… e per evitare il dramma, anche se puntualmente ti ci ritrovi in mezzo per pura statistica universale. Questa settimana però il cielo ti sorride davvero: chi vive una relazione solida sente che è il momento giusto per fare passi importanti. Progetti, convivenze, decisioni mature, dialoghi costruttivi: è tutto nelle tue corde, e finalmente tutto sembra scorrere senza attriti.

Se sei single, non perdere la speranza. Il passato può aver fatto male, ma ora la tua bussola emotiva funziona di nuovo, anzi meglio di prima. Le nuove conoscenze hanno un potenziale enorme, perché tu stai scegliendo con più lucidità, meno idealizzazione e molta più autenticità.

Il fine settimana, con la Luna nel tuo segno, ti regala charme, magnetismo, e quell’aura elegante che fa girare la testa anche a chi ti conosce da anni. Atmosfere intriganti, inviti improvvisi, conversazioni che profumano di novità: tutto è possibile.

Sul fronte del lavoro, Giove mette alla prova i tuoi equilibri: rinnovi da discutere, cali di interesse da affrontare, responsabilità da risistemare. Se lavori col pubblico potresti ritrovarti a gestire situazioni complicate, sostituzioni improvvise, riorganizzazioni confuse. Ma c’è una buona notizia: è anche il momento del riscatto. Se hai subito un torto, se qualcuno non ha riconosciuto il tuo valore, ora puoi pareggiare i conti. È anche un periodo eccellente per chi pensa di cambiare città, casa, ambiente, squadra, o magari allargare la famiglia. Il 2026 ti guarda con favore, quindi muoviti: fai richieste, manda curriculum, osa.

Il benessere è altalenante, ma positivo. Un po’ di stanchezza emerge, qualche acciacco ti ricorda che il corpo va ascoltato, non ignorato. Da metà settimana torni in forma, con un entusiasmo più chiaro e una serenità più stabile.

Vuoi la pace… ma scegli sempre gente che sembra uscita da un reality.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Scegli cu’ ti fa respirari e non cu’ ti fa caminari supra i spini”.

