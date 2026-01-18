Oroscopo Bilancia: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

Le previsioni del segno

BILANCIA – Questa settimana il tuo motto potrebbe essere “meglio sospendere che pentirsi”. Il cuore vibra, ma le decisioni rischiano di essere più istintive che ragionate, e tu lo sai. Se prendi una scelta sbagliata adesso, ti ritrovi a rimettere insieme i cocci con il filo interdentale. Lascia scorrere tutto con grazia zen. Evita discussioni, rimanda chiarimenti e osserva la situazione come se stessi guardando un film francese sottotitolato. Tanto, quello che succede ora è solo la premessa, la trama si chiarisce dalla prossima settimana. Nel frattempo, mantieni eleganza, sorridi anche se dentro ti stai facendo una lista mentale di cose da dire (che ovviamente non dirai, perché sei Bilancia).

Nel lavoro, invece, si intravede una bella luce in fondo al tunnel. È ancora lontana, ma non è un treno. Hai gettato semi importanti e adesso inizi a vedere i primi germogli, anche se piccoli. Il tuo percorso è solido, anche se lento. Come un’opera d’arte, non si fa in due giorni. Preparati al meglio per affrontare febbraio e marzo, che ti chiederanno tutto: concentrazione, forma fisica e mente lucida.

A proposito di forma fisica, il tuo corpo ha bisogno di attenzioni serie. Non si può pretendere di affrontare le sfide future dormendo 4 ore per notte e vivendo di caffè e diplomazia. Organizzati: un po’ di sport, meno stress, più riposo. Il benessere non è solo un optional da estetista.

A furia di pesare tutto, ti sei dimenticato di cosa vuoi davvero.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Si piaci a tutti ma ti scoddi di piaciri a tia, allura stai facennu l’equilibrista supra ‘na corda rotta.

