Oroscopo Bilancia: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

BILANCIA – Le relazioni famigliari potrebbero avere qualche intoppo, ma Venere torna amica della bilancia, quindi chi ha vissuto problemi saprà come ripartire. Il nervosismo è l’unico vero pericolo, quindi cercate di mantenere la calma. Per i single si prospetta una stagione interessante.

Sul lavoro, grandi cambiamenti sono in arrivo e i giovani del segno potranno affermarsi. Per il benessere, lunedì e martedì cercate di rimanere positivi, non rimestate nei vecchi problemi.



“Quando la vita ti dà limoni, fai un bel sorriso e cerca il gin!” Voto: 9.

Consiglio delle stelle siciliane: “Manteni la calma, ca ‘u nervoso nun porta a nenti, e ‘u futuru si fa chiù lucenti.”



